Kablo Hırsızı Jandarmadan Kaçamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir su kuyusunun elektrik kablosunu çalan hırsız, jandarmanın başarılı çalışması sonucu yakalandı.



Olay, dün saat 03.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzzafer Göker bahçesindeki su kuyusunun elektrik kablosunun çalındığını fark etmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Mahmutlar Jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda kabloyu çalan şüphelinin Erkan D.(25) olduğu tespit edildi. Şüphelinin peşine düşen jandarma, kısa sürede içinde Erkan D.'yi aynı mahallenin farklı sokağında yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan D., Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA