Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta?

Tam kapanmanın sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Kabine bugün bir araya gelecek. Peki, kabine toplantısı saat kaçta? Kabine toplantısı ne zaman?

Tam kapanma döneminin sabah saat 05.00'te sona ermesinin ardından tüm gözler yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra normalleşme dönemiyle ilgili bir dizi kararın alınması bekleniyor. Gelişmeler öncesi vatandaşlar Kabine toplantısı ne zaman ve kabine toplantısı saat kaçta konuları merak edildi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Haber'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yeni normalleşme dönemiyle ilgili kararları açıklayacak. Erdoğan, toplantıda, esnafları ilgilendiren müjdeyi de verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından 20.00 gibi açıklama yapması bekleniyor.