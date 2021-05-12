Kabine Toplantısı ne zaman? 2021 Kabine Toplantısı ne zaman olacak? Kısıtlamalar ne zaman bitecek?

Yapılan son kaine toplantısından sonra ülke olarak 17 gün tam kapanmaya geçilmişti. Şu an ise tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı konuşuluyor. Peki, bu kararların alındığı kabine toplantı ne zaman vatandaşlarımız merak ediyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? 2021 Kabine Toplantısı ne zaman olacak? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Yapılan son kaine toplantısından sonra ülke olarak 17 gün tam kapanmaya geçilmişti. Şu an ise tam kapanmanın uzatılıp uzatılmayacağı konuşuluyor. Peki, bu kararların alındığı kabine toplantı ne zaman vatandaşlarımız merak ediyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? 2021 Kabine Toplantısı ne zaman olacak? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte detaylar haberimizde…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN 2021?

Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan tarihinde gerçekleşmişti.

Kabine'nin 15 günde bir toplanacağı daha önce açıklanmıştı. Bu nedenle bir sonraki Kabine Toplantısı'nın 10 Mayıs'ta yapılması ön görülüyor.

Ancak tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının bir hafta ertelemeli yapılması bekleniyor.

KISITLAMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden gençlerle iftar programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere ilişkin önemli bilgiler verdi. Erdoğan "Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak. Kabine Toplantısında en önemli madde olacak. Ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor." dedi.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL