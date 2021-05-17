Kabine toplantısı müjdesi ne? Kabine toplantısı esnaf müjdesi ne?

Tam kapanmanın sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Kabine bugün bir araya gelecek. Ayrıca Erdoğan, toplantının ardından esnafa yönelik destek paketini de açıklayacak. Peki, kabine toplantısı müjdesi ne? Kabine toplantısı esnaf müjdesi ne?

Tam kapanma döneminin sabah saat 05.00'te sona ermesinin ardından tüm gözler yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. Toplantıda, 1 Haziran'dan sonra normalleşme dönemiyle ilgili bir dizi kararın alınması bekleniyor. Gelişmeler öncesi vatandaşlar kabine toplantısı müjdesi ne ve kabine toplantısı esnaf müjdesi ne konuları merak edildi.

KABİNE TOPLANTISI ESNAF MÜJDESİ NE?

A Haber'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yeni normalleşme dönemiyle ilgili kararları açıklayacak. Erdoğan, toplantıda, esnafları ilgilendiren müjdeyi de verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından 20.00 gibi açıklama yapması bekleniyor.