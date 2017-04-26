Kabin hırsızı önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı



KOCAELİ - Fabrikaların soyunma kabinlerine dadanan ve 6 ilde hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir fabrikanın soyunma kabinlerine giren M.V isimli şahıs 7 işçinin elbiselerinde bulunan 265 TL parayı çaldıktan sonra ortadan kayboldu. Gerçekleşen hırsızlık olayından sonra soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri şüphelinin kimliğini fabrikadaki güvenlik kameralarından tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.V. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Sorgulama esnasında şahsın Kartepe'de bulunan iki ayrı iş yerinden hırsızlık, bir otomobil hırsızlığı, Kütahya'da 5, Bilecik'te 5, Bursa'da 2, Sakarya'da 2 ve Yalova'da 1 iş yerinden olmak üzere toplam 6 ayrı ilden 15 adet iş yeri hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin daha önce işlediği 8 ayrı hırsızlık suçlarından kaydının olduğu ve 1 adet silahlı yağma suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan M.V. adliyeye sevk edildi.

(RFK