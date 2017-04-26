Kabin Hırsızı İşçilerin Emeğini Böyle Çalmış

Kocaeli'nin fabrikaların soyunma kabinlerine dadanan ve 6 ilde hırsızlık yaptığı tespit edilen şahsın hırsızlık anı kameralar tarafından saniye saniye yansıdı.



Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir fabrikanın soyunma kabinlerine giren M.V isimli şahıs 7 işçinin elbiselerinde bulunan 265 TL parayı çaldıktan sonra ortadan kayboldu. Gerçekleşen hırsızlık olayından sonra soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri şüphelinin kimliğini fabrikadaki güvenlik kameralarından tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.V. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Daha önce işlediği 8 ayrı hırsızlık suçundan ve 1 adet silahlı yağma suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'nin Başiskele'de ki bir fabrikanın soyunma kabinlerinden 7 işçinin elbiselerinde bulunan 265 TL parayı çaldığı an güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - KOCAELİ