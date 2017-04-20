Kabileler
Nina Raine'in 2010'da yazdığı İngiltere, Amerika ve birçok ülkede büyük yankı uyandıran ödüllü oyunu Tribes- Kabileler, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
Nina Raine'in 2010'da yazdığı İngiltere, Amerika ve birçok ülkede büyük yankı uyandıran ödüllü oyunu Tribes- Kabileler, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.
"Birine ilk defa seni özledim dediğinde, seni seviyorum demiş oluyorsun."
Sürünün bir parçası olma!
Oyun, nevi şahsına münhasır bir ailenin gündelik yaşamına açılır. Evin en küçüğü Billy sağırdır ama öyle kabul edilmez. Aile Billy'ye dudak okumayı öğretmiş, Billy'yi işaret diline ihtiyaç duymadan büyütmüştür. Entelektüel ve gürültü seviyesi yüksek olan ailenin içerisinde sessiz varlığını sürdüren Billy'nin yaşamı, sağır bir ailede doğmuş, kendisi de yavaş yavaş sağırlaşmakta olan Sylvia ile tanışmasıyla değişir.
"Aşığım" dediğinde tam olarak ne demiş oluyorsun?
Kelimelerimiz ne hissettiğimizi söylemeye yeter mi? İletişim, aile ve sevgi üçgenini hepimizin tanıdığı bir kabilenin ağzından anlatan oyun, sessizliğin gücünü sahneye taşıyor.
Yazan: Nina Raine
Çeviren: Haydar Köyel
Yöneten: Sami Berat Marçalı
Dekor - Işık Tasarımı: Sami Berat Marçalı
Kostüm Tasarımı: Dilek Tora
Efekt Tasarımı: Onat Esenman
Fotoğraf: Mehmet Nevzat Erdoğan
Teaser: Mehmet Selçuk Bilge
Oynayanlar: Tuğçe Altuğ
Ayşe Lebriz Berkem
Barış Gönenen
İbrahim Halaçoğlu
Haydar Köyel
Gözde Kocaoğlu / Gülce Oral
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beşiktaş
Mekan : Ortaköy Kültür Merkezi Afife Jale Sahnesi
Mekan Adresi : Dereboyu Cad. Ortaköy Kültür Merkezi No: 12/a K: 1
Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Kabileler
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır