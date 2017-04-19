Kabileler

Nina Raine'in 2010'da yazdığı İngiltere, Amerika ve birçok ülkede büyük yankı uyandıran ödüllü oyunu Tribes- Kabileler, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Kabileler

Nina Raine'in 2010'da yazdığı İngiltere, Amerika ve birçok ülkede büyük yankı uyandıran ödüllü oyunu Tribes- Kabileler, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

"Birine ilk defa seni özledim dediğinde, seni seviyorum demiş oluyorsun."

Sürünün bir parçası olma!

Oyun, nevi şahsına münhasır bir ailenin gündelik yaşamına açılır. Evin en küçüğü Billy sağırdır ama öyle kabul edilmez. Aile Billy'ye dudak okumayı öğretmiş, Billy'yi işaret diline ihtiyaç duymadan büyütmüştür. Entelektüel ve gürültü seviyesi yüksek olan ailenin içerisinde sessiz varlığını sürdüren Billy'nin yaşamı, sağır bir ailede doğmuş, kendisi de yavaş yavaş sağırlaşmakta olan Sylvia ile tanışmasıyla değişir.

"Aşığım" dediğinde tam olarak ne demiş oluyorsun? 

Kelimelerimiz ne hissettiğimizi söylemeye yeter mi? İletişim, aile ve sevgi üçgenini hepimizin tanıdığı bir kabilenin ağzından anlatan oyun, sessizliğin gücünü sahneye taşıyor. 

Yazan: Nina Raine

Çeviren: Haydar Köyel

Yöneten: Sami Berat Marçalı

Dekor - Işık Tasarımı: Sami Berat Marçalı

Kostüm Tasarımı: Dilek Tora

Efekt Tasarımı: Onat Esenman

Fotoğraf: Mehmet Nevzat Erdoğan

Teaser: Mehmet Selçuk Bilge

Oynayanlar:

Tuğçe Altuğ

Ayşe Lebriz Berkem

Barış Gönenen

İbrahim Halaçoğlu

Haydar Köyel

Gözde Kocaoğlu / Gülce Oral

Süre 120'

+18

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Duru Tiyatro Büyük S.

Mekan Adresi : Caferağa Mah. Dr. Esat Işık Cad. No: 84 Moda

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Kabileler

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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