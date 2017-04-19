Nina Raine'in 2010'da yazdığı İngiltere, Amerika ve birçok ülkede büyük yankı uyandıran ödüllü oyunu Tribes- Kabileler, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.



"Birine ilk defa seni özledim dediğinde, seni seviyorum demiş oluyorsun."



Sürünün bir parçası olma!



Oyun, nevi şahsına münhasır bir ailenin gündelik yaşamına açılır. Evin en küçüğü Billy sağırdır ama öyle kabul edilmez. Aile Billy'ye dudak okumayı öğretmiş, Billy'yi işaret diline ihtiyaç duymadan büyütmüştür. Entelektüel ve gürültü seviyesi yüksek olan ailenin içerisinde sessiz varlığını sürdüren Billy'nin yaşamı, sağır bir ailede doğmuş, kendisi de yavaş yavaş sağırlaşmakta olan Sylvia ile tanışmasıyla değişir.



"Aşığım" dediğinde tam olarak ne demiş oluyorsun?



Kelimelerimiz ne hissettiğimizi söylemeye yeter mi? İletişim, aile ve sevgi üçgenini hepimizin tanıdığı bir kabilenin ağzından anlatan oyun, sessizliğin gücünü sahneye taşıyor.



Yazan: Nina Raine



Çeviren: Haydar Köyel



Yöneten: Sami Berat Marçalı



Dekor - Işık Tasarımı: Sami Berat Marçalı



Kostüm Tasarımı: Dilek Tora



Efekt Tasarımı: Onat Esenman



Fotoğraf: Mehmet Nevzat Erdoğan



Teaser: Mehmet Selçuk Bilge



Oynayanlar:



Tuğçe Altuğ



Ayşe Lebriz Berkem



Barış Gönenen



İbrahim Halaçoğlu



Haydar Köyel



Gözde Kocaoğlu / Gülce Oral



Süre 120'



+18



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Duru Tiyatro Büyük S.



Mekan Adresi : Caferağa Mah. Dr. Esat Işık Cad. No: 84 Moda



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Kabileler



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır