Nina Raine'in 2010'da yazdığı İngiltere, Amerika ve birçok ülkede büyük yankı uyandıran ödüllü oyunu Tribes- Kabileler, B Planı farkıyla Massk SAHNE'de...
"Birine ilk defa seni özledim dediğinde, seni seviyorum demiş oluyorsun."
Sürünün bir parçası olma!
Oyun, nevi şahsına münhasır bir ailenin gündelik yaşamına açılır. Evin en küçüğü Billy sağırdır ama öyle kabul edilmez. Aile Billy'ye dudak okumayı öğretmiş, Billy'yi işaret diline ihtiyaç duymadan büyütmüştür. Entelektüel ve gürültü seviyesi yüksek olan ailenin içerisinde sessiz varlığını sürdüren Billy'nin yaşamı, sağır bir ailede doğmuş, kendisi de yavaş yavaş sağırlaşmakta olan Sylvia ile tanışmasıyla değişir.
"Aşığım" dediğinde tam olarak ne demiş oluyorsun? Kelimelerimiz ne hissettiğimizi söylemeye yeter mi? İletişim, aile ve sevgi üçgenini hepimizin tanıdığı bir kabilenin ağzından anlatan oyun, sessizliğin gücünü sahneye taşıyor.
Oyun Yazan: Nina Raine
Çeviren: Haydar Köyel
Yöneten: Sami Berat Marçalı
Dekor - Işık Tasarımı: Sami Berat Marçalı
Kostüm Tasarımı: Dilek Tora
Efekt Tasarımı: Onat Esenman
Fotoğraf: Mehmet Nevzat Erdoğan
Teaser: Mehmet Selçuk Bilge
Oynayanlar: Tuğçe Altuğ
Ayşe Lebriz Berkem
Barış Gönenen
İbrahim Halaçoğlu
Haydar Köyel
Gülce Oral
Süre 120'
+18
Kabileler
Nina Raine'in 2010'da yazdığı İngiltere, Amerika ve birçok ülkede büyük yankı uyandıran ödüllü oyunu Tribes- Kabileler, B Planı farkıyla Massk SAHNE'de.
Nina Raine'in 2010'da yazdığı İngiltere, Amerika ve birçok ülkede büyük yankı uyandıran ödüllü oyunu Tribes- Kabileler, B Planı farkıyla Massk SAHNE'de...