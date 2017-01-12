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Kabileler

Kabileler

Nina Raine'in 2010'da yazdığı İngiltere, Amerika ve birçok ülkede büyük yankı uyandıran ödüllü oyunu Tribes- Kabileler, B Planı farkıyla Massk SAHNE'de.

Kabileler

Nina Raine'in 2010'da yazdığı İngiltere, Amerika ve birçok ülkede büyük yankı uyandıran ödüllü oyunu Tribes- Kabileler, B Planı farkıyla Massk SAHNE'de...

"Birine ilk defa seni özledim dediğinde, seni seviyorum demiş oluyorsun."

Sürünün bir parçası olma!

Oyun, nevi şahsına münhasır bir ailenin gündelik yaşamına açılır. Evin en küçüğü Billy sağırdır ama öyle kabul edilmez. Aile Billy'ye dudak okumayı öğretmiş, Billy'yi işaret diline ihtiyaç duymadan büyütmüştür. Entelektüel ve gürültü seviyesi yüksek olan ailenin içerisinde sessiz varlığını sürdüren Billy'nin yaşamı, sağır bir ailede doğmuş, kendisi de yavaş yavaş sağırlaşmakta olan Sylvia ile tanışmasıyla değişir.

"Aşığım" dediğinde tam olarak ne demiş oluyorsun? Kelimelerimiz ne hissettiğimizi söylemeye yeter mi? İletişim, aile ve sevgi üçgenini hepimizin tanıdığı bir kabilenin ağzından anlatan oyun, sessizliğin gücünü sahneye taşıyor.

Oyun Yazan: Nina Raine

Çeviren: Haydar Köyel

Yöneten: Sami Berat Marçalı

Dekor - Işık Tasarımı: Sami Berat Marçalı

Kostüm Tasarımı: Dilek Tora

Efekt Tasarımı: Onat Esenman

Fotoğraf: Mehmet Nevzat Erdoğan

Teaser: Mehmet Selçuk Bilge

Oynayanlar: Tuğçe Altuğ

Ayşe Lebriz Berkem

Barış Gönenen

İbrahim Halaçoğlu

Haydar Köyel

Gülce Oral

Süre 120'

+18

Kaynak: Etkinlik.io

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