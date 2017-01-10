Kabil'de Taliban'dan Peş Peşe Saldırılar

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki saldırıda ölenlerin sayısı 30'a çıktı.



Kabil'deki İstiklal Hastanesi Başhekimi Saber Nasib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki saldırıda 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 70 kişinin de hastanede tedaviye alındığını söyledi.



Yetkililer, saldırganlardan birinin üzerine yerleştirdiği bombayı, parlamento binası yakınında patlattığını bildirdi.



İkinci saldırının, birinci saldırıda yaralananların yardımına gelenleri hedef alan bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği kaydedildi.



Saldırıları Taliban üstlendi.