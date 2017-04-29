Kabataş Meydan Düzenleme Projesi'nde İskeleler Şekillenmeye Başlıyor

Kabataş Meydan Düzenleme Projesi'nde iskeleler şekillenmeye başlıyor

"Martı"nın iskeleti ortaya çıkmaya başladı

Çalışmalar havadan drone ile görüntülendi



İSTANBUL - "Kabataş Transfer Merkezi Projesi"nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında kazık çakma işlemleri devam ederken çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.

Kabataş'ta deniz, raylı sistem ve karayolu taşımacılığını entegre etmek amacıyla yapımına başlanan, kanatları açık bir martı şeklinde tasarlandığı için "Martı Projesi" olarak da anılan, "Kabataş Transfer Merkezi Projesi"nde denize doğru uzanacak iskeleler için kazık çakma işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Havadan bakıldığında denize doğru uzanan iskelelerin yavaş yavaş şekillenmeye başladığı görülüyor. İskelelerin yüksekliği ise şehrin siluetini bozmaması için 9,5 metreyi geçmeyecek. Öte yandan proje kapsamında deniz otobüsü, vapur ve deniz otobüsü iskeleleri yenilenecek. Proje inşaatı sebebiyle Kabataş, 2 yıl deniz trafiğine kapalı olacak. Proje çerçevesinde yaklaşık 90 bin metrekarelik büyük bir alanın yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Çalışmalar sürerken havadan drone ile görüntülendi.

"20'şer metre ilerleme kaydedildi"

Tüp geçit ile Avrupa yakasından Anadolu yakasını yaya olarak geçebilmenin çok güzel olacağını belirten Melih Kandıra, "Ben bisikletime binip karşıya rahatlıkla geçebileceğim. Projenin bitmesi tahmini 2020'ye kadar uzar. Daha çabuk olursa 2018'e kadar biterse iyi olur fakat tabi ki tarihi eserler çıkabiliyor. Bu yüzden uzayabilir" ifadelerini kullandı.

Martı projesi inşaatında çalışan Selami Erdoğmuş, "Şu anda zemin yumuşak bu yüzden inşaat ağır ağır gittiği için 1,5 ile 2 yıl arasında bir süre alacağını söylüyorlar. Şu anda gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Anadolu ve Avrupa yakasından boğazın altından yaya geçidinden her iki yakadan da 20'şer metre ilerleme kaydedildi. Yerin 45 metre altında yaya tünelinde ilerleme kaydediyoruz" dedi.