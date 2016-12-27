Kabataş Bağcılar Tramvayı Neden Durdu?

Kabataş Bağcılar tramvayı durdu. Beyazıt'ta tramvayın çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Tramvay seferleri her iki yönde de yapılamıyor. İstanbul'da Kabataş – Bağcılar seferi yapan tramvay, Beyazıt'ta bir vatandaşa çarptı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

KABATAŞ BAĞCILAR TRAMVAYI

Kabataş Bağcılar tramvay hattı durdu. İstanbul'da yer alan demiryolu hatlarından biridir. Günlük ortalama 350 bin yolcuyla, T1 hattı, İstanbul ulaşımında en çok kullanılan raylı sistemdir. Topkapı istasyonu dışındaki istasyonlarının tamamı yer üstünden geçen hattın kullanımda olan 31 istasyonu vardır. İlk etapları Yapı Merkezi tarafından anahtar teslim olarak inşa edilmiştir. 1992 ve 2006 yılları arasında hatta yapılan yeni eklemelerle hat toplamda 13.2 kilometre uzunluğa erişmiş ve İstanbul'un en yoğun bölgelerinde toplu taşımacılığa büyük katkılar sağlamıştır. Yakın zamanda T2 ile kesintisiz ulaşıma başlanmış ve tüm güzergâh T1 Bağcılar - Kabataş hattı olarak adlandırılmıştır. Hat, hafta içi 06:00-00:00 saatleri arasında yoğun zamanlarda 5 dakikada bir sıklıkla çalışır.





