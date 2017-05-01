Kabataş'a Kent Meydanı Yapılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kent Meydanları Projesi kapsamında Kabataş ilçesi için de proje hazırladı. Kısa bir süre sonra ihale edilecek olan proje, kaymakamlık binası ile ilçe belediye binasının önünde uygulanacak.



Kabataş Kent Meydanı ile ilgili açıklama yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, projenin hazır hale getirildiğini belirterek kısa bir süre sonra ihaleye çıkılacağını ve 5 ayda tamamlanacağını belirtti. Başkan Yılmaz açıklamasında, "Kabataş Kent Meydanı olarak bize daha önce Kaymakamlık binasının önündeki alanın yapılması yönünde bir talep gelmişti. Biz de ilçe belediyemizin önünü de projenin içine katalım ve daha geniş bir meydan ortaya çıkaralım dedik. İşin tesliminin ardından yaklaşık 5 aylık sürede proje hayata geçirilecek" dedi.



Projenin toplam 6 bin 974 metrekarelik bir alanı kapsayacağına vurgu yapan Başkan Yılmaz, "İki bölüm olarak planlanan proje içerisinde tören alanı, seyir merdivenleri, kuru havuz sistemleri, mescit alanı, 23 araçlık otopark, yeşil alanlar, kaldırım düzenlemesi ve oturma birimleri olacak" diye konuştu. - ORDU