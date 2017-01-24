Kaba Yem ve Ot Borsası Yer Tespi·t Çalışmaları

Sivas Ticaret Borsasının Şeyhşamil OSB yanındaki alanda yapacağı Kaba Yem ve Ot Borsası ile Yeni Buğday Pazarı yapımı için yer tespit çalışmaları devam ediyor.



Sivas Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Belediyesi ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde Klavuz Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan Şeyhşamil OSB yanındaki arazi belirlendi.



Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, yapılan çalışmalar hakkında Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'a bilgi verdi ve araziye ait imar planı üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.



Hastaoğlu, kentte kurulacak kaba yem ve ot borsasının üretilen yem bitkilerinin değerinde pazarlanması ve takip imkanı sağlayacağını belirterek, "Bu proje, ilimizdeki hayvan sayılarında ve hayvansal ürünlerde önemli artışlar meydana getirerek, köylerden kente göçü önleme noktasında büyük rol oynayacaktır.

Kaba yem ve ot borsası projesi ile borsa hizmet binası, hububat ve kaba yem satış salonları, laboratuvar, kantar, sosyal tesisler ve yeni buğday pazarının bu bölgeye yapılması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.