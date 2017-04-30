Kab Platformu Başkanı Katlan Açıklaması

Kur'an'ın Anlamıyla Buluşmak (KAB) Platformu Başkanı Abdurrahman Katlan, Allah'ın yüce kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in daha iyi anlaşılması için okunması gerektiğini söyledi.



Katlan, Kırıkkale Ahlak Kültür ve Çevre Derneği ziyareti sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, platform olarak gerek yurt genelinde gerekse dünya genelinde yaklaşık 100'e yakın sivil toplum kuruluşu ile Kur'an-ı Kerim'in indiriliş gayesine uygun olarak okunması, düşünülmesi, anlaşılması ve yaşanır hale gelmesi için büyük çaba gösterdiklerini söyledi.



Müslümanlar arasında Kur'an-ı Kerim'in okunma oranlarının oldukça düşük olduğunu dile getiren Katlan, "Toplumumuzda Kur'an-ı Kerim'e duyulan sevgi çok üst seviyede. Kur'an-ı Kerim'i evlerimizde baş tacı eder, abdestsiz dokunmayız. Evlenecek kızların çeyizlerinde sandıkların üzerilerine koyarız. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuyanların oranı maalesef oldukça düşük. Kur'an-ı Kerim'in manasını merak edip okuyanların oranı da yine aynı şekilde oldukça düşük seviyelerde." ifadelerini kullandı.



Katlan, Allah'ın vermek istediği mesajı anlamak için Kur'an-ı Kerim'in anlayarak okunması gerektiğine işaret ederek, Kur'an-ı Kerim'i iyice içimize sindirmemiz ve anlamak için de kesinlikle okumamız gerektiğini vurguladı.



Kur'an-ı Kerim'in okunması için her imkanı değerlendirdiklerini ve en büyük projelerinden birinin de mobil ağlar ve mobil aplikasyonlar üzerinde çalıştıklarını anlatan Katlan, şunları kaydetti:



"Türkçe'nin yanı sıra İngilizce çalışmalarımız var. İnsanlara ulaşmanın gayreti içindeyiz. Kısa film ve animasyon çalışmaları, radyo seslendirmeleri, Türkiye genelinde ve yurt dışında konferanslar, seminerler, yarışmalar ve panel etkinlikleri ile mesajlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Platformumuzun destek verdiği Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları sayesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da onaylanmış Feyzü'l Furkan mealini, çalışmalarımız kapsamında 600 bin kişiye ulaştırdık."