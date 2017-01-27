Solisti olduğu Duman grubuyla tanınan müzisyen, besteci ve şarkı sözü yazarı Kaan Tangöze, 27 Ocak'ta Akasya Kültür Sanat'ta...



Şişli Terakki Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Otel Yönetimi ve Turizm Bölümü'nü bitiren Kaan Tangöze, Seattle Üniversitesi'nde yaptığı ekonomi yüksek lisansı sırasında Yakup Trana ile müzik çalışmalarını sürdürdü. Müzisyenin, 1999 yılında Batuhan Mutlugil ve daha önceden Mad Madam adlı grupta birlikte çalıştığı Ari Barokas'la beraber kurduğu alternatif rock grubu Duman, kısa süre içinde Türkiye çapında tanınırlığa ve sadık bir dinleyici kitlesine kavuştu.



İlk albümü Eski Köprünün Altında'yı 1999 yılında yayınlayan Duman, günümüze kadar olan süreye 5 stüdyo albümü, 4 canlı albüm, 1 de toplama albüm sığdırdı. 2002 yılında yayınlanan Belki Alışman Lazım albümündeki "Her Şeyi Yak" cover'ı ve "Bu Akşam" parçasıyla kitlesini daha da genişleten grup, sonraki dönemde de kendilerine özgü sahne duruşları ve etkileyici şarkılarıyla popülerliğini kaybetmedi. İstanbul'la, İstanbul'u en iyi anlatan şarkılardan birine imza atan grup, Fatih Akın'ın şehrin müziklerini anlattığı belgeseli Crossing The Bridge'de kendisine yer buldu.



Duman albümlerdeki çoğu şarkının müzik ve sözlerini de bizzat yazan Tangöze, 2015'te Gölge Etme adıyla bir solo albüm yayınladı. Bu albüm de özellikle Özdemir Asaf'ın Çizik adlı şiirindeki dizeleri kullanan "Bekle Dedi Gitti" şarkısıyla büyük beğeni topladı.