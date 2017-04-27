Kaan Sekban Saçmalar 27 Nisan Perşembe BKM Mutfak Sahne'de!



Plaza hayatından cast ajanslarına dünyanın en saçma yolculuğuna hazır mısınız?



10 yıl boyunca kurumsal hayatta bir plaza insanı olarak çalıştıktan sonra yurtdışında oyunculuk eğitimi alıp beyaz yakalı hayata veda eden Kaan Sekban, kendi odasından yaptığı talk show'ları bir adım öteye taşıyarak ilk kez seyirci karşısına çıkıyor ve plaza hayatından cast ajanslarına, beyaz yaka dramlarından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar kendine has üslubuyla saçmalıyor!.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : BKM Mutfak Sahne



Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3



Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Kaan Sekban Saçmalar



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır