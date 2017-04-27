Kaan Sekban Saçmalar

Kaan Sekban Saçmalar 27 Nisan Perşembe BKM Mutfak Sahne'de!

Kaan Sekban Saçmalar

Kaan Sekban Saçmalar 27 Nisan Perşembe BKM Mutfak Sahne'de!

Plaza hayatından cast ajanslarına dünyanın en saçma yolculuğuna hazır mısınız?

10 yıl boyunca kurumsal hayatta bir plaza insanı olarak çalıştıktan sonra yurtdışında oyunculuk eğitimi alıp beyaz yakalı hayata veda eden Kaan Sekban, kendi odasından yaptığı talk show'ları bir adım öteye taşıyarak ilk kez seyirci karşısına çıkıyor ve plaza hayatından cast ajanslarına, beyaz yaka dramlarından sosyal medyadaki davranış bozukluklarına kadar kendine has üslubuyla saçmalıyor!.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beşiktaş

Mekan : BKM Mutfak Sahne

Mekan Adresi : Sinanpaşa Mah. Hasfırın Cad. Kazan Sok. No: 3

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Kaan Sekban Saçmalar

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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