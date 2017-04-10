Kaan Bebeğin Annesinin Ölümüne Sebep Olan Sürücünün 15 Yıl Hapsi İsteniyor

Bursa'da kaldırımda bekleyen 8 aylık hamile kadının ölümüne sebebiyet veren otobüs sürücüsü hakkında 15 yıl hapis talebiyle dava açıldı.



Geçen ekim ayında meydana gelen kazada, 35 yaşındaki Tuğba Dilmeç, Namazgah Mahallesi'ndeki evinden tatlı almak için çıktı. Yeşil Caddesi üzerinde yolun karşı tarafındaki tatlıcıya geçmek için yaya kaldırımında bekleyen genç kadına Süleyman K. (64) idaresindeki 16 YT 157 plakalı otobüs çarptı. Kanlar içerisinde yere yığılan Dilmeç, vatandaşların olay yerine çağırdığı 112 ambulansıyla Şevket yılmaz Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan anne Tuğba Dilmeç kurtarılamazken, 8 aylık bebek sezaryenle annesinin karnından alındı. Dilmeç'in organları ise 6 kişiye umut oldu.



15 yıl hapsi isteniyor



Soruşturmayı yürüten savcı, sürücü hakkında iddianameyi hazırladı. Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet vermek suçundan 15 yıl hapis cezası talebiyle hakkında dava açılan sürücü, önümüzdeki nisan ayında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.



Konuyla alakalı İHA'ya konuşan Dilmeç'in ablası Ebru Dalkır, "Kaan bebek nisanın 10'unda 6 aylık olacak. Solunumsuz kaldığı için beyin felci testi konuldu. Bebeğin nöroloji tedavisi devam ediyor. Ben 35 yaşında 8 aylık hamile kardeşimi kaybettim. Arkasında anne kokusunu koklayamayan bir bebek kaldı. Kardeşim aynı zamanda organ bağışı yaptı ve 6 insana umut oldu. Adaletin peşindeyim" dedi. - BURSA