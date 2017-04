Ka.der: Meral Akşener'e Yönelik "Cinsiyetçi Saldırı" Tüm Kadınlara Yapılmıştır

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) referandum çalışmaları kapsamında Bolu'da konuşma yapmaya giden siyasetçi Meral Akşener'e yapılan "cinsiyetçi" saldırıyı kınadı.



KA.DER'den yapılan açıklamada, saldırının Türkiye'de erkek egemen sistemin kadınlara nasıl baktığına dair "korkunç" örneklerden biri olduğu savunuldu. Olayın, Akşener'in konuşması sırasında yaklaşık 100 kişilik "güdümlü" erkek grubunun, Meral Akşener'e "kadın ayakkabısı ve etek" fırlatarak "sözde" protesto etmesi biçiminde gerçekleştiğine değinilen açıklamada, şöyle denildi:



"'Bir erkeği, kadın yerine koyarak aşağılamak' elbette 'akıl sağlığı' açısından şüphe uyandıran bir durumdur. 'Bir kadını, kadın yerine koyarak aşağılamak' ise bilimsel olarak henüz açıklanamamış bir zeka seviyesinin göstergesi olabilir. Meral Akşener, yıllarca milletvekilliği ve TBMM Başkan Vekilliği yapmış, Cumhurbaşkanı'na vekalet etme yetkisine sahip olmuş, İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçidir. Mevcut siyasi düzen her ne kadar unutturmaya ve yok saymaya çalışsa da, bizler biliyoruz ki kadın emeğinin olmadığı ve kadın mücadelesinin varlık göstermediği hiçbir ideoloji, devamlılık gösterecek gücü kendinde bulamaz. Bunu bilen ve bunu kendi lehine kullanmaya çalışan samimiyetsiz, gerici ve karanlık zihniyetin karşısındaki mücadelemiz, yılmadan, yorulmadan devam edecektir."



Meral Akşener'e yapılanın 'basit' bir saldırı olmadığı, tüm kadınlara yapıldığı ve her gün ülkenin her yerinde tüm kadınlara yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Kadını siyasetin dışına itmeye çalışan bu zihniyete karşı mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz" görüşü savunuldu. - İstanbul