Ka-bant Uydu Haberleşme Teknolojisi Nedir?

Profen CEO'su İlgar Aliyev, Ka-bant uydu haberleşme teknolojisi ne olduğunu Wise TV'ye anlattı.



KA-Bant teknolojisinin gelecek vaad eden ve yatırımcılar açısından beğenilen önemli bir teknoloji olduğunu belirten Aliyev, "KA-Bant uydu istasyonu yüksek frekansla çalışan bir frekans aralığıdır. Yüksek frekanslı uydular maliyetleri düşük olduğu için bu maliyetleri de kullanıcılara yansıtıyorlar. Yansıttıkları için de kullanıcı bunu daha düşük ücretli uydu internetine dönüştürebiliyor. Bunun benzeri uydu internet hizmeti veren devlet kurumları veya özel kurumlar vardır. Ama o uyduların maliyetleri yüksek olduğu için hizmet ücretleri, tarifeler pahalı oluyordu. Fakat buna benzer son 5 yıldır fırlatılan KA-Bant uydular bu hizmetin hem kalitesini hem verimliliğini hem de kesintisizliğini artırdı ve dolayısıyla bunu da aynı zamanda ekonomik şekilde son kullanıcıya sundu" diyerek KA-Bant uydu teknolojisinin sektördeki yüksek maliyetleri düşürerek kurulumları daha da kolaylaştırdığının altını çizdi.