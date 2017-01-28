K.F.C. Gıda'nın Yeni Hedefi Uzakdoğu

İhracatta ürün çeşitliliği ve ihracat hacmi ile Türkiye'nin lider firmalarından olan K.F.C. Gıda'nın Genel Müdürü Cevat Koç, Avrupa ve Amerika'nın ardından başta Çin olmak üzere Uzakdoğu pazarına girmek için çalışmalara başladıklarını söyledi. 17 yıldır şirket bünyesinde çalışan ve geçtiğimiz günlerde Genel Müdürlük görevine getirilen Cevat Koç, "Uzakdoğu bizim hedef pazarlarımızın başında geliyor. Uzakdoğu'daki tüketim alışkanlığı dünyanın diğer bölgelerinden biraz farklı. Biz de bu farklılıkları dikkate alarak lezzet ve farklı ambalaj tercihlerimizle bu pazara girmeyi hedefliyoruz" dedi.

Öncelikle kuru kayısı, üzüm ve incirle Uzakdoğu pazarına adım atacaklarını belirten Koç, "Biz öncelikle Çin pazarına girmek istiyoruz. Çin'de bizim ürünlerimizin muadilleri var. Ancak tat ve aroma bakımından bizim ürünlerimizden oldukça farklılar. Örneğin onların üzümleri mayhoşken bizim üzümlerimiz daha şekerli. Ayrıca işleme teknolojileri bizden daha geride. O nedenle Çinliler bile çikolata üretiminde kullanacakları üzümleri bizden tedarik ediyorlar. Bu farklılıklardan dolayı artık Çinli nihai tüketiciye onların tüketim alışkanlıklarına göre ürün sunmak istiyoruz" diye konuştu.

"FONKSİYONEL GIDALARA" YÖNELDİ

Son yıllarda bilinçlenmeye başlayan ve daha sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen tüketicilerin insan sağlığına etkileri olumlu etkileri olabilecek 'fonksiyonel gıdalara' olan ilgilerinin arttığına dikkat çeken Koç, sözlerini şöyle sürdürü; "Bu tür gıdaların giderek artan bir pazar payı elde etmeye başlaması ile birlikte biz de bu tür ürünler üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Bunun için de yeşil çay, nar suyu gibi antioksidant aktivitesi yüksek sıvılardan yararlandık. Buradaki başlıca amacımız; kuru meyvelerin dünya pazarında talep edildiği gibi insan sağlığına daha yararlı, çağımızın tüketim alışkanlıklarına uygun ve katma değerlerinin yükseltilerek ihracat potansiyellerinin ve alternatif ürünlerinin artırılmasıdır. Diyet lifi yönünden zengin kuru meyve ürünlerimizin, polifenol kaynağı yeşil çay gibi ürünler ile kombinasyonu, sağlık açısından iyi bir beslenme stratejisi oluşturmaktadır."