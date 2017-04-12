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Juventus Yolu Yarıladı
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Juventus Yolu Yarıladı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus evinde Barcelona'yı 3-0 mağlup etti ve yarı final yolunda önemli bir avantaj sağladı.

Juventus Yolu Yarıladı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus evinde Barcelona'yı 3-0 mağlup etti ve yarı final yolunda önemli bir avantaj sağladı.

Kaynak: Dunya.com

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