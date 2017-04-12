Juventus Yolu Yarıladı
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus evinde Barcelona'yı 3-0 mağlup etti ve yarı final yolunda önemli bir avantaj sağladı.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus evinde Barcelona'yı 3-0 mağlup etti ve yarı final yolunda önemli bir avantaj sağladı.
Kaynak: Dunya.com
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