Juventus Yarı Finalin Kapısını Araladı

Juventus - Barcelona: 3 - 0



UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İspanya'nın Barcelona ekibini konuk eden İtalyan Juventus, sahadan 3 - 0 galip ayrıldı.



Juventus Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 7 ve 22. dakikalarda Paulo Dybala ile 55. dakikada Giorgio Chiellini kaydetti.



Barcelona, ikinci tur ilk maçında da deplasmanda Fransız Paris Saint Germain ekibine 4 - 0 yenilmiş, sahasında oynadığı rövanşı 6 - 1 kazanarak çeyrek finale çıkmıştı.



Bu maçın rövanşı 19 Nisan Çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak.



İSTANBUL / DHA