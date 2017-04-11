Juventus Yarı Finalin Kapısını Araladı

Juventus - Barcelona: 3 - 0UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İspanya'nın Barcelona ekibini konuk eden İtalyan Juventus, sahadan 3 - 0 galip ayrıldı.

Juventus Yarı Finalin Kapısını Araladı

Juventus - Barcelona: 3 - 0

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İspanya'nın Barcelona ekibini konuk eden İtalyan Juventus, sahadan 3 - 0 galip ayrıldı.

Juventus Arena'da oynanan karşılaşmada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 7 ve 22. dakikalarda Paulo Dybala ile 55. dakikada  Giorgio Chiellini kaydetti.

Barcelona, ikinci tur ilk maçında da deplasmanda Fransız Paris Saint Germain ekibine 4 - 0 yenilmiş, sahasında oynadığı rövanşı 6 - 1 kazanarak çeyrek finale çıkmıştı.

Bu maçın rövanşı 19 Nisan Çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak.

İSTANBUL / DHA

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