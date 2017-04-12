Juventus Yarı Finale Yakın

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus sahasında Barcelona'yı 3-0 mağlup ederek avantaj elde etti.



Karşılaşmanın 7. dakikasında Paulo Dybala ile öne geçen Juventus, 22. dakikada Dybala ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıyı Juventus 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da etkili başlayan Juventus, 55. dakikada Giorgio Chiellini ile farkı 3'e çıkardı.



Kalan dakikalarda gol olmayınca Juventus sahasında Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Rövanş 19 Nisan Çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak. - İSTANBUL