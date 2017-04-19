Juventus Yarı Finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali rövanşında Juventus, ilk maçta 3-0 yendiği Barcelona ile deplasmanda golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi.



İtalya'da Barcelona'yı 3-0 mağlup eden Juventus, rövanş maçında rakibine Camp Nou'da konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı kıran kırana geçerken iki takım da topu filelerle buluşturamadı. İkinci yarıda ev sahibi Barça gol için bastırırken, Messi birçok pozisyondan yararlanamadı. 90 dakika 0-0 sona ererken, Juventus adını yarı finale yazdırdı. - İSTANBUL