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Juventus'un yeni logosu olay oldu
17 Ocak 2017 Salı 09:35
Juventus, yeni logosunu tanıttı.
Sürpriz bir şekilde değiştirilen logo kullanıcılar tarafından pek de beğenilmedi.
İşte yorumlar...
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