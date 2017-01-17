Juventus'un yeni logosu olay oldu

Juventus, yeni logosunu tanıttı.

Juventus'un yeni logosu olay oldu

Sürpriz bir şekilde değiştirilen logo kullanıcılar tarafından pek de beğenilmedi.

İşte yorumlar...



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