Juventus'lu Golcü Higuain, İtalyan Modelden Kalçalarının Fotoğrafını İstemiş

Juventus'un yıldızı Gonzalo Higuain ile İtalya'nın son günlerdeki en gözde modeli olan Antonella Fiordelisi arasında geçen DM yazışması ünlü model tarafından açığa çıkarıldı.

Arjantin'li yıldızın kendisinden kalçalarının fotoğrafını istemesine karşılık bu teklifi reddettiğini açıklayan Antonella, ''Gonzalo üzgünüm, bana Solerno'da yürüyüş ve bir kahve teklif edersen gelmeye hazırım.'' diye yanıt verdiğini söyledi.

Yıldız topçunun "Kalçaların fotoşop mu gerçek mi öğrenmek istiyorum." demesi üzerine Higuain'e surat fotoğrafı gönderdiğini söyledi.

"UMARIM ONUNLA DOĞAL ŞARTLARDA GÖRÜŞÜRÜZ"

Yazışmaların basına sızmasından sonra pişman olduğunu dile getiren 18 yaşında ki güzel model; ''Bunu fark ettiğimde yazışmaları sildim ama çok geçti. Ona zarar vermek istemezdim. Bana her şeyi benim yaptığımı söylediler. Onunla hiç yazışmayı düşünmedim ama o beni kara listeye aldı. Umarım onunla doğal şartlarda görüşürüz.'' diye konuştu.