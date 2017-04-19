Juventus'lu Futbolcu Dani Alves, Barcelona Maçı Öncesi Çimleri Öptü

Bu akşam eski takımı Barcelona'ya karşı sahaya çıkacak olan Dani Alves, Camp Nou'ya gelir gelmez çimleri öptü.

Juventus'lu Futbolcu Dani Alves, Barcelona Maçı Öncesi Çimleri Öptü

Juventus forması giyen Dani Alves, yıllarca formasını giydiği Barcelona'ya karşı bu akşam Camp Nou'da sahaya çıkacak.

Stadyuma ayak basan Dani Alves'in çimleri öpmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İLK MAÇ 3-0 BİTMİŞTİ

İtalyan ekibi, evindeki ilk maçta Barcelona'yı 3-0 mağlup etmişti. Katalanlar, Nou Camp'ta mucize arayacak.

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