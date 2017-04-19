Juventus'lu Futbolcu Dani Alves, Barcelona Maçı Öncesi Çimleri Öptü
Bu akşam eski takımı Barcelona'ya karşı sahaya çıkacak olan Dani Alves, Camp Nou'ya gelir gelmez çimleri öptü.
Juventus forması giyen Dani Alves, yıllarca formasını giydiği Barcelona'ya karşı bu akşam Camp Nou'da sahaya çıkacak.
Stadyuma ayak basan Dani Alves'in çimleri öpmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
İLK MAÇ 3-0 BİTMİŞTİ
İtalyan ekibi, evindeki ilk maçta Barcelona'yı 3-0 mağlup etmişti. Katalanlar, Nou Camp'ta mucize arayacak.
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