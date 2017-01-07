Juventus, Donnarumma İçin 80 Milyon Euro'yu Gözden Çıkardı

Milan'ın 17 yaşındaki kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya Juventus talip oldu. Genç yaşına rağmen Milano takımının kalesini koruyan file bekçisi için Torino ekibi ciddi bir parayı da gözden çıkardı.

İtalyan basını, Juventus'un Donnarumma için 40 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığını ifade etti. Haberde yer alan detaylara göre futbolcuya önerilen 5 yıllık sözleşme için de toplam 40 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.

80 MİLYON EURO'YU BULACAK

Juventus'ın 17 yaşındaki kaleci için 80 milyon Euro'yu bulacak bir paket hazırladığını belirten İtalyanlar, bu transferin gerçekleşmesini ise zor görüyor.

Milan'ın bırakmak istemediği kaleci, bu rakamlara Juventus'a transfer olması halinde ise dünyanın en pahalı ikinci kalecisi olacak.

ZİRVEDE BUFFON VAR

2001 yılında 23 yaşındaki genç kaleci Buffon için Juventus tam 54.2 milyon Euro ödemişti.