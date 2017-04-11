Juventus, Barcelona'yı Dağıttı! 3-0
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus, evinde Barcelona'yı 3-0'lık gibi net bir skorla geçti. Bu sonucun ardından Juve, yarı final yolunda rövanş için çok avantajlı skor elde etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı dev karşılaşmaya sahne oldu. Devler Ligi'nde tarih yazıp 4-0'ın rövanşında PSG'yi 6-1 yenerek çeyrek finale çıkan Barcelona, İtalyan devi Juventus'a konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi takım 3-0 kazandı.
Maçtaki gol perdesini 7'de ev sahibi ekip açtı. Paulo Dybala takımını öne geçiren golü attı
22'de ilk yarının skorunu belirleyen sayı geldi. Paulo Dybala, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.
55'te Giorgio Chiellini mücadelede son sözü söyledi: 3-0. Bu sonucun ardından Juve, yarı final yolunda rövanş için çok avantajlı bir skor elde etmiş oldu.
sponsored ads