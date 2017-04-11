Juventus, Barcelona'yı Dağıttı! 3-0

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı dev karşılaşmaya sahne oldu. Devler Ligi'nde tarih yazıp 4-0'ın rövanşında PSG'yi 6-1 yenerek çeyrek finale çıkan Barcelona, İtalyan devi Juventus'a konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi takım 3-0 kazandı.



Maçtaki gol perdesini 7'de ev sahibi ekip açtı. Paulo Dybala takımını öne geçiren golü attı



22'de ilk yarının skorunu belirleyen sayı geldi. Paulo Dybala, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.



55'te Giorgio Chiellini mücadelede son sözü söyledi: 3-0. Bu sonucun ardından Juve, yarı final yolunda rövanş için çok avantajlı bir skor elde etmiş oldu.