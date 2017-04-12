Juventus, Barcelona'ya Karşı Oynadığı Taktikle Rakibini Kilitledi

Devler Ligi'nde Juventus'un Barcelona'yı 3-0 mağlup ettiği müthiş mücadelede İtalyan ekibinin teknik direktörü Allegri, rakibine karşı uyguladığı taktikle maçı lehine çevirdi

Barcelona'nın pas kanallarını alan daraltarak yok eden Allegri, İtalyan basınının da dikkatini çekti ve zaferin baş mimari ilan edildi.

RÖVANŞI 19 NİSAN'DA

3-0'ın rövanşında Barcelona ile Juventus 19 Nisan Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Nou Camp'ta oynanacak Barcelona Juventus maçı TSİ 21.45'te başlayacak.

Juventus ile oynanan ilk maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcumuz Arda Turan'ın rövanş maçında da forma giymesi beklenmiyor.

BİR MUCİZE DAHA OLUR MU?

Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında PSG'ye deplasmanda 4-0 kaybeden Barcelona, sahasında oynadığı mücadeleyi 6-1 kazanarak çeyrek finale yükselen taraf olmuştu.

Şimdi herkes Barcelona'nın ikinci bir mucizeyi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini merak ediyor.