Juventus Adım Adım Şampiyonluğa

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı hafta içinde sürklase ederek 3-0 yenen Juventus, ligde de emin adım şampiyonluğa ilerliyor. Siyah Beyazlılar, lig sonuncusu Pescara'yı 2-0 yenerek son 7 maçta 5. galibiyeteni elde etti.



İtalya'da üst üste 6. şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Juventus, 32. hafta maçında Pescara'yı deplasmanda 2-0'la geçti. Juventus'u galibiyete Gonzalo Higuain taşıdı.



Higuain ilk olarak 22. dakikada Cuadrado'nun asistini gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 43'te bu kez Mandzukic'in asistinde ağları havalandıran Higuain, skoru ilan etti ve Juventus maçtan 2-0 galip ayrıldı.



2. yarıda oyunu rölatiye alan Juventus, maçı da kazanarak puanını 80 yaptı. Juventus, bitime 7 hafta kala en yakın takipçisi Roma'nın, Atalanta ile 1-1 berabere kalmasının ardından sarı kırmızılı ekiple puan farkını 8'e çıkardı. 14 puanda kalan Pescara'nın ise ligde kalma ihtimalleri hemen hemen sona erdi.



İtalya'da günün maçlarında alınana sonuçlar şöyle: Inter 2 : 2 AC Milan



Roma 1 : 1 Atalanta



Palermo 0 : 0 Bologna



Cagliari 4 : 0 Chievo



Torino 1 : 1 Crotone



Fiorentina 1 : 2 Empoli



Pescara 0 : 2 Juventus



Genoa 2 : 2 Lazio