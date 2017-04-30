Jurassic Land – İlkbahara Tematik Merhaba

Macerasever aileler Jurassic Land'de eğleniyor.



Dünyanın önde gelen kuruluşlarınca "dünyanın en iyileri" listelerinde sıralanan Jurassic Land, özgün atölyeler ve eğlencenin park deneyimine eşlik edeceği Mart ayında, müze ve park rehberleri, animatörleri, sanatçıları, bilim ve sanat atölye ekibi ile macerasever aileleri dev parka davet ediyor. Yetişkinlerin de öğrenci bileti alabileceği ve aile bileti ayrıcalığı sunulan Mart ayı boyunca, ayrıca hafta sonlarında, iki dev dinozorun da sahne aldığı ve yarıyıl tatilinde yoğun ilgi Dovi eğlencesi de küçük-büyük ziyaretçilere sergileniyor.



CNN International, National Geographics, Independent dahil çeşitli uluslar arası otoritelerce Dünyanın En İyileri listelerinde seçkin yerini alan ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Kültürel Özel Tesis" olarak belgelenen Jurassic Land, küçük büyük herkese dinozorların Forum İstanbul'daki gizlenmiş habitatında macera dolu bir deneyim vaat ediyor.



Uluslararası alanda başarılı bir tasarımcıdan destek alınan, senaryosu özgün, mimari açıdan yerli ve yabancı ögeleri harmanlayan özelliği ile farklılaşan Jurassic Land, Avrupa'nın sayılı temalı parkları arasında gösterilmektedir. Tesis, uzun soluklu bir tasarım süreci ile onu izleyen multi-disipliner bir inşa döneminin ardından bir kültür ve eğlence projesi olarak Eylül 2011'de İstanbul Bayrampaşa'da hayata geçirildi. Açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı pek çok ziyaretçiyi ağırlayan tesis, zaman içinde ünitelerini zenginleştirerek Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda bugünkü konseptine kavuştu.



Tasarımı, Universal Studios da dahil uluslararası pek çok tema parkın dizaynında deneyimli Nicholas Koenig ve ekibi tarafından yapılan park; Türk mimar, mühendis ve sanatçılarının dokunuşlarıyla da nihai özgün kimliğini kazandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı bir "Edutainment" projesi olan, bir yandan eğlendirirken bir yandan da eğiten Jurassic Land, tema park, müze ve lazer arenasına ek olarak Forum İstanbul'un bağımsız bir kanadında yeşillendirilmiş teras, bahçe ve tematik kapalı mekanları olan 1200 metrekarelik yeme-içme alanları ile her yaştan ziyaretçinin keyifli birkaç saat geçireceği bir yaşam alanıdır.



Jurassic Land'in bölümleri şunlardır:



Dinozor müzesi ve iç mağara (Kazı alanı)



Kontrol Kulesi



Hangar



Juracopter (4 boyut-6 efektli sinema)



Bilim Merkezi



Kuluçka Ünitesi



Yenidoğan Bölümü



Veteriner Bölümü



Uysal (otçul dinozorlar)



Vahşi (etçil) dinozorlar



Tematik Ürünler Mağazası



Özel Etkinlik Alanları



Tematik Yeme-İçme Üniteleri (Turizm İşletme belgeli Tesis- Jura Cafe)



DinoLaser – Lazer Arena



Dinozor müzesi gezisi ve kazı atölye çalışmasının ardından, bir senaryo dahilinde, rehberler eşliğinde ziyaretçiler Kontrol Kulesi bölümüne ve Hangar'a alınmaktadır. Dinozorların yaşadığı adaya yolculuğu anlatan Juracopter seyahati, özel yapım ve bakanlık tarafından tescilli kısa bir animasyon filmini (Voyage to Jurassic Land - Jurassic Land'e Yolculuk) de içermektedir. Seyahatin ardından ziyaretçiler toplam 5 üniteli ve 2 kattan oluşan Bilim Merkezi'ni gezerek kuluçkadan başlayarak dinozorların yaşamına tanıklık etmektedir. Tesis genelindeki anlatım formatı, ziyaretçilerin yaş grubu ve ilgi alanlarına göre basitten karmaşığa doğru gidebilmektedir. Son olarak, dev ve hareketli dinozorların sahne aldığı 14metre tavanlı dev etkinlik alanında, oyun parkı, atölye masaları, etkinlik alanları yer almaktadır.



2013 ve 2014 yıllarında ilave teknolojik yatırımlar ve tematik lazer uygulamaları (lazer ile dinozor yumurtalarının kırılması, dinozorların aktive edilmesi, elektronik kapılar, özel ışık-ses efektleri, uzay çağı/bilim kurgu hissiyatının geçmişten kalan konuklarla dinozorlarla birlikte verilmesi) ile bu uygulamalara eşlik eden senaryo eklemeleri ve ana senaryoya entegrasyonu yapıldı. 2015 yılında etkinlik alanları zenginleştirilen park, kendi kart oyunu tasarlayarak bir yeniliğe daha imza attı.



Park sanatçılarının el yapımı ürünlerinin de temin edilebileceği tesiste, özel tasarım dinozor yumurtaları boyama, meraklı küçüklerin esrarengiz mağarada kemik ve yumurtaları aradığı ve "Kaşif Paleontolog Sertifikası" ile ödüllendirildikleri kazı atölyesi, dino ride, yetişkinlerin de tercih ettiği Türkiye'nin en büyük lazer arenasında Extreme LaserTag gibi pek çok ek seçenek de sunularak park deneyimi unutulmaz bir anıya dönüşüyor. Ayrıca, parti odaları, Ağaç Ev, Doğum Günü Mekanı, 10.000 metrekarelik tema parkın bağımsız alanlarında konumlanmıştır.



Biletler, müze, Juracopter uçuşu (hareketli sinema), rehber eşliğinde tema park turu, kazı atölyesi, resim boyama ve belirli gün ve saatlerde sahnelenen Dovi eğlencesini kapsar.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bayrampaşa



Mekan : Jurassic Land



Mekan Adresi : Forum İstanbul Alışveriş ve Yaşam Merkezi - Kocatepe Mah., Paşa Cad. 34045



Başlangıç Saati : 01.05.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 31.05.2017 10: 00: 00



Kategori : Jurassic Land – İlkbahara Tematik Merhaba Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır