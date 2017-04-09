Juniper Kimdir?

IDC Bulut ve Veri Merkezi Konferansı'da Wise TV'ye konuşan Juniper Networks Kıdemli Sistem Mühendisi Artun Kocaman Juniper hakkında bilgi verdi.



IDC'nin 2017 konferansına katılan Juniper Networks Kıdemli Sistem Mühendisi Artun Kocaman Juniper'ı şöyle tanıttı: "Juniper Amerikan menşeli bir firma. Özellikle yüksek teknolojide fiyat performans anlamında kuvvetli ürünler routher, firewall ve switch gibi ürünler üreten şirketlerden bir tanesi."