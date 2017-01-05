Junioshow Fuarı Kapılarını Açıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), TÜYAP ve BEKSİAD iş birliğiyle düzenlenen Junioshow Fuarı, 10-14 Ocak 2017 tarihleri arasında kapılarını açıyor.



Fuar öncesinde BTSO Altıparmak hizmet binasında gerçekleştirilen basın toplantısına BTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Kuş, BEKSİAD Başkanı Halil Atalay ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü katıldı. 30 bin metre kare alanda 200'e yakın üreticinin katılımı ile 5 ayrı salonda gerçekleştirilecek fuar hakkında bilgi veren Ersözlü, "0-14 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyimine yönelik özel dekorlarıyla hazırlanıyoruz. 2017 ilkbahar-yaz konseptini Bursa'da gerçekleştireceğiz. Türkiye'deki bebe konfeksiyonunun yüzde 80'ini sağlayan Bursa, her zaman son modaları sergilemektedir. Genç yeteneklerin sektör ile buluşmasını hedefleyen öncü yarışmalardan biri olan genç tasarımcılar yarışması düzenlenecek. Ayrıca düzenlenecek junior defile ile firmalar yeni koleksiyonlarını minik mankenlerle tanıtma fırsatı bulacak" diye konuştu.



"Rusya'dan misafirlerimiz var"



Gerçekleştirilecek olan fuar ile birlikte Bursa'ya yaklaşık 800'e yakın yabancı tedarikçiyi Bursa'da misafir edeceklerini belirten Kuş, "Kendiliğinden gelenlerle beraber yaklaşık olarak binin üzerinde yabancıyı Bursa'da ağırlayacağız. Bunlar sadece fuara değil, Bursa'yı da tanımış olacaklar. Ülkemiz üzerinde bir algı operasyonu yapılmak isteniyor. Rusya ile aramızdaki gelişmelerden sonra Bursa'ya uçak kaldırmak istedik. Uçağı kaldıracak kadar insanı da bulduk. Ama Rusya sadece Antalya'ya izin veriyor. Bizde yaklaşık 120 Rus alıcıyı İstanbul üzerinden Bursa'daki bu fuara getireceğiz" dedi.



BEKSİAD Başkanı Halil Atalay ise, "10 yıl öncede biz bu fuarları yapıyorduk. 5 yıl sürdürdük. Ama şehrin dinamiklerinden yeterli desteği alamadığımız için son bulmuştu. Geçtiğimiz sene düzenlediğimiz ilkinde çok büyük ilgi gördü. Bizim beklentimizin üzerinde iştirak oldu. Geçen yıldan bu yana bu fuar için çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA