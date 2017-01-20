Junıor'ların Karne Hediyesi Okt' Den

Aydın'ın ilgiye en muhtaç köylerinden biri olan Efeler İlçesi Kocagür Mahallesi'ndeki öğrencilere karne hediyesi iki yıldır okuldaki öğrencilere sahip çıkan OKT'den geldi.



Devamsızlığın en yoğun olduğu okulların başında gelen Kocagür İlkokulu ve Ortaokulu' nda OKT Trailer firması tarafından başlatılan "Geleceğim Benimdir Junior" projesi meyvelerini verdi. Geçen yıllarda yaşanan devamsızlık sorunu bu yıl ortadan kalkarken öğrencilerin büyük çoğunluğu da başarı belgesi almaya hak kazandı. Aydın Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa proje hazırlayıp çeşitli eğitim kurumlarına destek olan OKT Trailer firması Kocagür' ün başarılı öğrencilerine de karne hediyesi olarak sinema bileti armağan etti.



OKT TRAILER "GELECEĞİM BENİMDİR" SOSYAL SORUMLULUK PROJESİYLE EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR



OKT Trailer Aydın Kocagür İlköğretim Okulu öğrencilerini karne töreninde yalnız bırakmadı. Başarılı öğrenciler sinema gezisi ile ödüllendirildi. OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş ve çalışanları, 2016-2017 eğitim-öğretim yarıyıl dönemini bitiren Aydın Kocagür İlköğretim Okulu öğrencilerinin karne coşkusuna ortak oldu. "Geleceğim Benimdir Junior" sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulda eğitim gören başarılı öğrenciler en çok sevdikleri gezi programı ile ödüllendirildi.



Okul bahçesinde toplanan öğrencilere bir konuşma yapan OKT Trailer Genel Müdürü Hakan Maraş, öğrenciler ile bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Şirket olarak sosyal projeleri hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını belirten Maraş, "Çocuklar en büyük başarıyı size hayat ve zaman verecektir. Burada öğretmenleri tarafından başarılı bulunan öğrencilerimizin başarısını ödüllendiriyoruz. Geleceğimiz olan sizlerin daha iyi yetişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz, hepinize iyi tatiller dilerim" dedi.



Okul Müdür Yardımcısı Osman Aksu ise, "Karne törenimize katılan OKT Trailer Genel Müdürü ve yetkililerine teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizin okula düzenli bir şekilde gelmelerini sağlamak üzere bu destekler bizim için çok önemli. Diğer öğrencilerimiz açısından da motive edici ve başarıyı teşvik edici olacağını düşünüyoruz" dedi. - AYDIN