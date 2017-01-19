Juncker: 'Müzakereler Zor Geçecek'





İngiltere başbakanı Theresa May'in Brexit ile ilgili konuşması İngiliz basınında geniş yer buldu.Theresa May sert Brexit yolunu seçti. Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Malta başbakanı Joseph Muscat açıklayıcı bir konuşma olduğunu söyledi:



"Yakından takip ettiğim İngiliz basınında bazı basın kuruluşlarının belirttiği gibi başbakanın ağzından



savaş ilanına benzer kelimeler duymadım. Olayı açıklayıcı bir konuşma olarak değerlendirdim."



Avrupa Komisyonu başkanı Jean-Claude Juncker herhangi bir sorun yaşanmadığını ancak müzakerelerin zor geçeceğini söyledi:



"Duruşumuz temel anlamda değişmedi. Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesi işledikten sonra müzakerelere başlayacağız. Müzakere süreci zor geçecek. Zira İngiltere üçüncü ülke olarak kabul edilecek."



İngiliz hükümetinin Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini mart ayı sonunda işletmesi bekleniyor. Müzakereler en az 2 yıl sürecek.



Auteur: euronews-tr



Tags: Brexit Jean-Claude Juncker geçecek Avrupa Birliği zor Referandum Juncker: Birleşik Krallık Müzakereler Theresa May Gepost: 18 januari 2017