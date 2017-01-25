Juncker, Blair ile Görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile görüştü.



Görüşme, Juncker'in ofisinde gerçekleşti. AB Komisyonu sözcülüğü, Juncker ve Blair'in birbirini iyi tanıdığı ve görüşmede AB ve İngiltere arasındaki ilişkilerin geleceğinin ele alındığını açıkladı.



İkili arasındaki görüşme, İngiltere'de Anayasa Mahkemesinin hükümetin AB'den çıkış sürecini başlatabilmek için parlamentonun onayını alması gerektiği yönündeki kararından bir gün sonra gerçekleşti.



Birleşik Krallık'ta geçen sene haziran ayında yapılan referandumda AB'den çıkılması kararı alınsa da hükümet süreci başlatacak Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini henüz uygulamaya koymadı.



Brüksel, Londra yönetimine süreci başlatması için sık sık çağrı yaparken, İngiltere Başbakanı Theresa May, AB'den çıkış sürecinin başlatılması için mart ayını işaret etmişti.