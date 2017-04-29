Bakırıköy Caz Günleri, 29 Nisan'da Jülide Özçelik konseri ile açılıyor.



Jazz İstanbul vol.1 ve vol. 2 albümleri ile büyük başarı elde etmiş, yerli ezgileri cazla harmanlama üstadı Jülide Özçelik I.Bakırköy Caz Günleri'nin kapanış konserini verecek. 10 Nisan akşamı Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan bu konserde, Jülide Özçelik, Türk caz dünyasının önemli isimleri ile birlikte performans sergileyecek. Özçelik'e bu konserde gitarda Cem Tuncer, basta Efecan Tuncer, davulda Ediz Hafızoğlu ve trombonda Bulut Gülen eşlik edecek.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Osmaniye Mahallesi. İncirli Yolu Sokak. No: 27 / 31



Başlangıç Saati : 29.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Jülide Özçelik



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır