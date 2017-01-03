Julian Draxler, Paris Saint Germain'e Transfer Oldu





Fransa'da ara transfer döneminin ilk transferini başkent takımı Paris Saint Germain yaptı.



Almanya Bundesliga'da mücadele eden Wolfsburg takımının ve Almanya Milli takımının önemli isimlerinden Julian Draxler'i renklerine bağlayan PSG bu transfer için 36 milyon Euro ödedi.



Dört buçuk seneliğine PSG ile kontrat imzalayan hücuma dönük orta saha futbolcusu Julian Draxler 23 yaşında ve bu sezon sonuna kadar aylık 421 bin Euro brüt maaş alacak. Draxler 2017-2018 sezonu için ise aylık 600 000 Euro brüt maaş alacak. - Draxler