Judocu Kadir Bingöl, Milli Forma Giyecek

Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcusu Kadir Bingöl, Grand Prix müsabakalarında milli forma giyecek.



Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcusu Kadir Bingöl, judonun en önemli organizasyonu olan Grand Prix müsabakalarında milli takım için mücadele edecek. 2013 yılından bu yana Samsun'da gerçekleştirilen ancak bu yıl ilk defa 7-9 Nisan tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Judo Grand Prix müsabakalarına 40 ülkeden 330 sporcunun katılacak. Turnuvada Salihli Belediyespordan ise Kadir Bingöl'ün +100 kilogramda Türk Milli Takımı formasıyla mücadele edecek.



Salihli Belediyespor Judo Takımının elde ettiği derecelerle adından söz ettirdiğini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kadir Bingöl'e Antalya'daki turnuvada başarılar diledi. - MANİSA