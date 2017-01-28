Ordu'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları sona erdi.
Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 62 ilden 815 sporcu katıldı.
Şampiyonanın ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar:
52 kilo:
1 - Sevcan Yılmaz (Bartın)
2 - Rabia Şeras (Trabzon)
3 - N. Gül Bayraktar (Antalya), Kübra Şenyayla (Bursa)
57 kilo.
1 - Dilay Tekin (Edirne)
2 - Habibe Afyonlu (Balıkesir)
3 - Hasret Bozkurt (Bartın), Ayşe Nur Tunca (Kocaeli)
63 kilo:
1 - Ayten Mediha Yeksan (Samsun)
2 - Merve Çelik (Bursa)
3 - Hümeyra Şeras (Trabzon), Şeydanur Aydın (Balıkesir)
Erkekler:
60 kilo:
1 - Salih Yıldız (Iğdır)
2 - Abdullah Berkin Özcan (İstanbul)
3 - Hakan Aydinç (Düzce), Hasan Basri Taşkın (Kocaeli)
66 kilo:
1 - Bayram Kandemir (Konya)
2 - Umalt Demirel (Kocaeli)
3 - Musa Şimşek (İzmir), Seyit Erel (Ankara)
73 kilo:
1 - Muhammed Mustafa Koç (Tekirdağ)
2 - Mehmet Emin İlhan (Manisa)
3 - Ahmet Burak Çuhadar (Ankara), Murat Gencer (Denizli)
Şampiyonaya bugün kadınlarda 70 ve artı 70 ile erkeklerde 81, 90 ve artı 90 kilolarda yapılacak müsabakalarla devam edilecek.
Judo: Ümitler Türkiye Şampiyonası
Ordu'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları sona erdi.
Ordu'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları sona erdi.