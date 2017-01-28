Judo: Ümitler Türkiye Şampiyonası

Ordu'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları sona erdi.

Judo: Ümitler Türkiye Şampiyonası

Ordu'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları sona erdi.

Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 62 ilden 815 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar:

52 kilo:

1 - Sevcan Yılmaz (Bartın)

2 - Rabia Şeras (Trabzon)

3 - N. Gül Bayraktar (Antalya), Kübra Şenyayla (Bursa)

57 kilo.

1 - Dilay Tekin (Edirne)

2 - Habibe Afyonlu (Balıkesir)

3 - Hasret Bozkurt (Bartın), Ayşe Nur Tunca (Kocaeli)

63 kilo:

1 - Ayten Mediha Yeksan (Samsun)

2 - Merve Çelik (Bursa)

3 - Hümeyra Şeras (Trabzon), Şeydanur Aydın (Balıkesir)


Erkekler:


60 kilo:

1 - Salih Yıldız (Iğdır)

2 - Abdullah Berkin Özcan (İstanbul)

3 - Hakan Aydinç (Düzce), Hasan Basri Taşkın (Kocaeli)

66 kilo:

1 - Bayram Kandemir (Konya)

2 - Umalt Demirel (Kocaeli)

3 - Musa Şimşek (İzmir), Seyit Erel (Ankara)

73 kilo:

1 - Muhammed Mustafa Koç (Tekirdağ)

2 - Mehmet Emin İlhan (Manisa)

3 - Ahmet Burak Çuhadar (Ankara), Murat Gencer (Denizli)


Şampiyonaya bugün kadınlarda 70 ve artı 70 ile erkeklerde 81, 90 ve artı 90 kilolarda yapılacak müsabakalarla devam edilecek.