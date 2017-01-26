Judo: Ümitler Türkiye Şampiyonası

Ordu'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları sona erdi.

Judo: Ümitler Türkiye Şampiyonası

Ordu'da düzenlenen Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nın ilk gün müsabakaları sona erdi.

Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 62 ilden 815 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar:

40 kilo:

1 - İlknur Aşçı (Trabzon)

2 - Beyza Nur Çetin (Konya)

3 - Müberra Güneş (Kocaeli), Serap Gül (Antalya)

44 kilo:

1- Özge Andiç (Ankara)

2 - Emine Tekin (Konya)

3 - Feyzanur Azak (Kocaeli), Gamze Sayma (Ankara)

48 kilo:

1 - Zeliha Cinci (Ankara)

2 - Beyza Özdemir (Kocaeli)

3 - Kader Divan (Bursa), Senanur Özen (Antalya)

Erkekler

50 kilo:

1- Emirhan Karahan (Kocaeli)

2- Berat Bahadır (Ankara)

3 - Ejder Toktay (Van), Furkan Cinci (Ankara)

55 kilo:

1 - Enes Uysal (Karaman)

2 - Bilal Yurtsever (Ankara)

3 - Mihraç Akkuş (Iğdır), Umut Enes Kalkan (İstanbul)

Şampiyonaya, yarın kadınlarda 52, 57 ve 63, erkeklerde ise 60, 66 ve 73 kilolarda yapılacak müsabakalarla devam edilecek.

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