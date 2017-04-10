Judo: Ümitler Avrupa Kupası
Türkiye, Ümitler Avrupa Judo Kupası müsabakalarında 1 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.
Türkiye, Ümitler Avrupa Judo Kupası müsabakalarında 1 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Çekya'nın Teplice kentinde düzenlenen kupada tek altın madalyanın erkekler 55 kiloda Mihraç Akkuş'tan geldiği bildirildi.
Kupada madalya kazanan diğer milli sporcular ise şöyle:
Gümüş madalya:
Erkekler 50 kilo: Ejder Tokay
Erkekler 73 kilo: Muhammet Koç
Erkekler 90 kilo: Ömer Aydın
Kadınlar 40 kilo: Mihriban Güneş
Kadınlar 70 kilo: Mine Kalender
Bronz madalya:
Erkekler 50 kilo: Furkan Cinci
Erkekler 81 kilo: Mert Şişmanlar
Kadınlar 44 kilo: Özge Andıç
sponsored ads