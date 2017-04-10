Judo: Ümitler Avrupa Kupası

Türkiye, Ümitler Avrupa Judo Kupası müsabakalarında 1 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Judo: Ümitler Avrupa Kupası

Türkiye, Ümitler Avrupa Judo Kupası müsabakalarında 1 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Çekya'nın Teplice kentinde düzenlenen kupada tek altın madalyanın erkekler 55 kiloda Mihraç Akkuş'tan geldiği bildirildi.

Kupada madalya kazanan diğer milli sporcular ise şöyle:

Gümüş madalya:

Erkekler 50 kilo: Ejder Tokay

Erkekler 73 kilo: Muhammet Koç

Erkekler 90 kilo: Ömer Aydın

Kadınlar 40 kilo: Mihriban Güneş

Kadınlar 70 kilo: Mine Kalender

Bronz madalya:

Erkekler 50 kilo: Furkan Cinci

Erkekler 81 kilo: Mert Şişmanlar

Kadınlar 44 kilo: Özge Andıç

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