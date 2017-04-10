Judo: Ümitler Avrupa Kupası

Türkiye, Ümitler Avrupa Judo Kupası müsabakalarında 1 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Çekya'nın Teplice kentinde düzenlenen kupada tek altın madalyanın erkekler 55 kiloda Mihraç Akkuş'tan geldiği bildirildi.



Kupada madalya kazanan diğer milli sporcular ise şöyle:



Gümüş madalya:



Erkekler 50 kilo: Ejder Tokay



Erkekler 73 kilo: Muhammet Koç



Erkekler 90 kilo: Ömer Aydın



Kadınlar 40 kilo: Mihriban Güneş



Kadınlar 70 kilo: Mine Kalender



Bronz madalya:



Erkekler 50 kilo: Furkan Cinci



Erkekler 81 kilo: Mert Şişmanlar



Kadınlar 44 kilo: Özge Andıç