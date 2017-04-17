Judo Milli Takımı Polonya'ya Gitti

Başkan Huysuz: "Avrupa Şampiyonası Çok Ciddi Bir Sınav Olacak"







ERCAN ATA-ANKARA/DHA



Polonya'nın başkenti Varşova'da 20-23 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Judo Şampiyonası'na katılacak erkek ve kadın Milli takımlarımız Polonya'ya gitti.



Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Avrupa şampiyonası hazırlık süresinde birçok organizasyona katılarak üst düzey başarılar elde ettik. Şimdi sıra Avrupa şampiyonasında. Takım olarak bu şampiyonaya çok iddialı gidiyoruz. Kadınlarda ve Erkeklerde olimpik kadromuzu hazırlıyoruz. Avrupa şampiyonasında tüm kilolarda kürsü hedefliyoruz,"diye konuştu



Judo Erkek Milli Takım antrenörü Irakli Uznadze," Antalya Grand Prix müsabakalarında millilerden olumlu yönde ışık gördüklerini belirtti. Uznadze," hedefimiz Avrupa'da madalya. Çok genç ve tecrübeli bir kadromuz var. Şimdilik aldığımız madalyalar başlangıç. Asıl hedefimiz olan Olimpiyatlara kadar, katıldığımız tüm müsabakalarda tek düşüncemiz kürsü,"dedi



Kadın Milli Takım antrenörü Muzaffer Uluçam ise, süre açısından çok kısa bir dönem içinde, Avrupa Şampiyonası ve İslam Dayanışma Oyunlarında mücadele edeceklerine dikkat çekerek, "Polonya'daki Avrupa Şampiyonası, ilk hedefimiz. Buradan alacağımız başarılı sonuçlar, Olimpiyat Oyunları hazırlıkları için de bize yol gösterecektir" dedi.



Kadın ve Erkek Milli takım kadroları:



Erkeklerde 9, kadınlarda 6 sporcu ile tatamide madalya mücadelesi verecek Milli takımımızda yer alam isimler şöyle:



Erkek: 60 kg: Bekir Özlü, Ahmet Şahin Kaba, 66 kg: Sinan Sandal, 73 kg: Hasan Vanlıoğlu, Murat Bektaş, 81 kg: İlker Güldüren, 90 kg: Batuhan Efemgil, +100 kg: Feyyaz Yazıcı, Semih Adıyaman.



Kadınlar: 48 kg: Gülkader Şentürk, 52 kg: İrem Korkmaz, 57 kg: Nazlıcan Özerler, 63 kg: Büşra Katipoğlu, 70 kg: Şükran Bakacak, +78 kg: Kayra Sayit.



(fotoğraflı)