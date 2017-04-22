Judo'da Değişim Rüzgarı Başlıyor

Türkiye Judo Federasyonu A Milli takım kadrolarında revizyona hazırlanıyor.



ERCAN ATA-VARŞOVA/DHA Yaklaşık 10 yıldır Judo A Milli takım kadrosunda aynı isimlerin mücadele ettiği dikkate alındığında, alt yapıdan gelen gençlerin A Milli takım kadrosunu zorladığı ifade edildi. Başkan Sezer Huysuz yönetimi, gençlerin önünü açmaya hazırlanıyor. İslam oyunlarının ardından gençleştirilecek olan Judo milli takımında hedef, 2020 ve 2024 olimpiyatları olacak. Gençleştirilmiş kadro ile hazırlıklara başlayacak olan Judo A Milli takımlarının başında mevcut antrenörlerin olması planlanıyor.



YENİ SİSTEME UYMAYANLAR GİDECEK



Erkek ve Kadın Milli takımlardaki mevcut sporcuların Judo sporuna bakış psikolojileri artık değişecek. Yeni sisteme ayak uyduramayanlar milli takımlarda yerlerini gençlere bırakacak. A Milli takımında yerini kaybedecek olan sporcularla bağlar koparılmayacak, faklı kategorilerde değerlendirilecek."



Erkek Milli takımlar sorumlusu Iraklı Uznadze yeni dönemde aklında Judo olan sporcuların milli takımlarda kalacağının sinyalini verdi. Iraklı: "kafamızdaki sorunlarda arınıp, sadece Judo sporunu düşünmeliyiz. Spor mantığımızda sporcu olarak eksiklerimiz var. Yönetim, bizler ve Judo ile yatıp kalkanlar herşeyini ortaya koyuyorlar. Ama yeni sistem bazen geç algılanıyor. Ülkemizdeki gençler daha kolay sistemi algılıyor. Sporcular artık işlerinin sadece spor olduğunu bilmeliler. Birçok ülke son 5 yıldır sistemlerini değiştirdi ve başarılı oldukları gözlendi. Şimdi sıra bizde. Bizde yeni sisteme uyan arkadaşlarımızla 2020 ve 2024 olimpiyatlarına hazırlanacağız. Değişen sistemde dışarda kimse kalmayacak yine içimizde bizden birileri olarak Türk Judo'suna hizmet etmeye devam edecekler. Ama başarı için çok çalışmak lazım. Son Avrupa şampiyonası ve İslam oyunlarının ardından, Judo'da değişim başlayacak,"diye konuştu