Judo'da Antalya Grand Prix Müsabakaları

Judo Antalya Grand Prix müsabakaları 34 ülkeden 253 sporcunun katılımıyla başladı.



Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer'in de izlediği ve 34 ülkeden 253 sporcunun katıldığı, 100 bin dolar ödüllü Granda Prix'te Türkiye'yi 26 kadın 17 erkek judocu temsil etti. İlk gün kadınlarda 48, 52, 57 ve erkeklerde 60, 66 kilolarda madalya mücadelesi yapıldı.



Türkiye, 5 siklette 15 sporcunun tatamiye çıktığı ilk günü 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Bir sporcu 5., 3 sporcu da 7. oldu.



Bekir Özlü gümüş'te kaldı



Grand Prix mücadelesinde 60 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Bekir Özlü, 2. turda Rus Gadzhiev, 3. turda ise Türk rakibi Ahmet Şahin Kaba'yı yenerek Çeyrek Finale yükseldi. Moğol Jagvaraldorj'a da üstünlük sağlayan Özlü, finale yükseldi. Akşam seansında final maçında Kazak Kyrgyzbayev karşısına çıkan Bekir Özlü, normal sürede puan alamayınca Golden Score'a geçildi. Uzatmada waza-ari ile 1-0 yenilen milli sporcu, gümüş madalya'da kaldı.



Ahmet Şahin Kaba'dan bronz



60 kiloda tatamiye çıkan Ahmet Şahin Kaba, 1.turu maç yapmadan geçti. 2. turda İsrailli Ben David'i geçerken, 3.turda ise Bekir Özlü'ye yenildi. Repesajda Kırgızlı Sagynbai'yı geçen Ahmet Şahin Kaba, üçüncülük müsabakasında Taype'den Wei Yang'ı 1-0 yenerek bronz madalyaya uzandı.



Merve Taş bronz'u kaçırdı



Grand Prix'te kadınlarda 3 siklette 11 kadın milli sporcu mücadele etti. Ancak final müsabakalarına bir tek 52 kiloda Merve Taş kalabildi. Taş, ilk turda Taype'den Chen, 2. turda Hırvatistan'dan Sıkıc'i geçmesine rağmen yarı final müsabakasında Kosovalı Krasniqi'ye yenilerek 3.'lük mücadelesi yapmaya hak kazandı. Bu mücadelede de Azerbaycanlı Azizova'ya yenilerek bronz madalyayı kaçırdı ve 5. oldu.



İlk gün sonunda Kazakistan 2 altın, 2 bronz, Kosova, 2 altın, Rusya 1 altın 1, bronz, İsrail, 3 gümüş, 3 bronz, Türkiye 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.



Grand Prix müsabakalarına kadınlarda 63, 70 ve erkeklerde 73, 81 kilolarda devam edilecek. - ANTALYA