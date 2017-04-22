Judo: Avrupa Şampiyonası

Avrupa Judo Şampiyonası'nın üçüncü günü geride kalırken, Türkiye henüz madalya ile tanışamadı.



Polonya'nın başkenti Varşova'da süren şampiyonada tatamiye 4 Türk sporcu çıkarken, kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit 5. olarak en iyi dereceye imza attı.



Kayra Sayit, Ukraynalı Svitlana Iaromka ile yaptığı yarı final maçında sakatlanınca, tatamiden yenilgi ile ayrıldı. Sakatlığı nedeniyle Bsona Hersekli Larisa Ceric ile yapacağı üçüncülük maçına çıkamayan Türk judocu beşincilikle yetindi.



Şampiyonada bugün tatamiye çıkan erkekler 90 kiloda Batuhan Efemgil, +100 kiloda Feyyaz Yazıcı ve Semih Adıyaman da rakipleri önünde başarılı olamadı ve turnuvaya veda etti.



Avrupa Judo Şampiyonası yarın yapılacak takım müsabakalarıyla sona erecek.



Türk Kadın ve Erkek Milli Takımları ilk turda Rusya ile karşı karşıya gelecek.