Judo: Avrupa Şampiyonası

Türk sporcular, Avrupa Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde de madalya kazanamadı.



Polonya'nın başkenti Varşova'da süren şampiyonanın 2. gününde tatamiye 3 sıklette, 5 Türk sporcu çıktı.



Erkekler 73 kiloda Hasan Vanlıoğlu ve Murat Bektaş ile 81 kiloda İlker Güldüren rakipleri önünde başarılı olamayınca elenmekten kurtulamadı. Kadınlar 70 kiloda Büşra Katipoğlu ve Şükran Bakacak da rakipleri karşısında elendi.



Avrupa Şampiyonası'nın ferdi bölümünün son gününde yarın 3 sıklette, 4 sporcu mücadele verecek.



Kadınlar +78 kiloda ilk turu bay geçen 2016'nın Avrupa şampiyonu Kayra Sayit, 2. turda Gürcü Elene Kebatze ile karşılaşacak.



Erkekler 90 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Batuhan Efemgil 2. turda İngiliz Max Stewart ile karşılaşacak. +100 kiloda ise Feyyaz Yazıcı ile Belaruslu Ulatzislau Tsiarpitski, Semih Adıyaman ile de Polonya'dan Kamil Grabovski mücadele edecek.



Şampiyonada dün tatamiye çıkan 6 Türk sporcu madalya alamamıştı.