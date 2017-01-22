Judo: Analig Grup Müsabakaları

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo Bayan ve Erkekler Karadeniz Grup Müsabakaları tamamlandı.



ANALİG Judo Bayan ve Erkekler Karadeniz Grup Müsabakaları, Bayburt Merkez Spor Salonu'nda yapıldı.



Müsabakalar sonucunda bayanlar 48 kiloda birinciliği Rize'den Ayşenur Karadağ, ikinciliği, Ordu'dan Aysu Marangoz, üçüncülüğü Trabzon'dan Erva Başaran elde etti.



Erkekler 50 kiloda Ordu'dan Yakup Büyüktaş birinci olurken, ikinci Bayburt'tan Gökdeniz Üçeş, üçüncü ise Artvin'den Mert Ay oldu.



Bayanlar 52 kiloda Trabzon'dan Buse Söğüt birinciliği kazanırken, Rize'den Ravza Öksüz, üçüncülüğü de Giresun'dan Nurcan Okur kazandı.



Erkekler 55 kiloda Bayburt'tan Cüneyt Kaygusuz birinci, Ordu'dan Kadir Gömele ikinci, Trabzon'dan Onurcan Sarı üçüncü oldu.



Bayanlar 57 kiloda birinciliği Trabzon'dan İrem Erva Usta, ikinciliği Ordu'dan İlayda Parlak, üçüncülüğü ise Ardahan'dan Göknil Kanpolat kazandı.



Erkekler 60 kiloda Trabzon'dan Kadircan Usta birinciliği, Ordu'dan Asım Bolat ikinciliği, Rize'den Kaan Gür üçüncülüğü elde etti.



Bayanlar 63 kiloda Trabzon'dan Yağmur Yılmaz birinci, Tokat'tan Sıla Dündar ikinci, Ordu'dan Nur Sinem Temel üçüncü oldu.



Erkekler 66 kiloda birinciliği Bayburt'tan Yusufcan Altınay, ikinciliği Ordu'dan Berkay Akdeniz, üçüncülüğü Artvin'den Enes Apaydın kazandı.



Bayanlar artı 63 kiloda Trabzon'dan Hayrunnisa Aydemir birinci, Giresun'dan Mercan Açık ikinci olarak müsabakayı tamamladı.



Erkekler artı 66 kiloda Rize adına mindere çıkan Umut Utku Turancı birinci olurken, Trabzon adına mücadele eden Yakup Ali Cebeci ikinci, Artvin adına mücadele eden Batuhan Çelik ise üçüncülüğü elde etti.



Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları Bayburt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Karslıoğlu ile judo antrenörleri tarafından verildi.